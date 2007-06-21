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ЧЕЛОВЕК-ПАУК СОБИРАЕТСЯ В ОТПУСК

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Александр Невский, Беверли-Хиллз, Калифорния (специально для «Аргументов неделi»)  ]

ЧЕЛОВЕК-ПАУК СОБИРАЕТСЯ В ОТПУСК

 Новый блокбастер «Человек-паук 3» собрал более полумиллиарда долларов в мировом кинопрокате только за первые 10 дней после выхода на экраны. Это является абсолютным рекордом не только для Голливуда, но и для всего международного кинобизнеса. Главную роль в этом фильме вновь сыграл Тоби Магуайр, и многие специалисты по праву считают, что своим коммерческим успехом киносериал про приключения Человека-паука во многом обязан именно таланту этого молодого актера.

 – ТОБИ, ваш новый фильм сейчас бьет все рекорды по кассовым сборам, но у вас какой-то усталый и не очень веселый вид...

 – Просто я действительно чувствую себя усталым. За последние несколько недель я посетил не менее 20 стран. Кстати, я побывал и в Москве.

 – И как вам наша столица?

 – Очень понравилась! К сожалению, все мое время было расписано практически по минутам, и я не мог себе позволить пойти в какой-нибудь театр или музей. Но я прогулялся по московским улицам, посмотрел Красную площадь. Поприсутст­вовал на россий­ской премьере «Человека-пау­ка 3». Правда, фильм был на русском языке, и я ничего не понимал... (Тоби смеется.)

 – Не устали ли вы от Питера Паркера?

 – Честно говоря, когда я задумываюсь о том, что первый раз сыграл Питера 6 лет назад, – мне даже не верится. Но режиссер Сэм Рейми, который снял все три фильма, настолько хорошо знает свое дело, что работать было очень интересно и совсем не утомительно. Питер Паркер мне очень близок тем, что и в маске Человека-паука, и без нее – он является ранимым и часто даже сомневающимся человеком, как и все мы.

 – Планируете ли вы участие в фильме «Человек-паук 4»?

 – Я уверен, что киностудия будет снимать рано или поздно и четвертый, и пятый, и шестой фильмы из этой серии – пока они будут приносить прибыль. Но помните, сколько актеров уже переиграли того же Бэтмена – Человека – летучую мышь? Эту роль исполняли и Майкл Китон, и Вел Килмер, и даже Джордж Клуни. Но, если Сэм Рейми снова будет режиссировать, я, возможно, и надену на себя этот костюм еще раз...

 – К вопросу о вашем костюме: как вы себя чувствовали, когда вместо привычного сине-красного ваш Человек-паук вдруг стал абсолютно черным?

 – Разнообразие – это всегда неплохо! (Тоби опять смеется.) Мне было интересно играть супергероя, который буквально разрывается между добром и злом. Когда костюм Человека-паука становится черным – меняется и его внутренний мир. Он становится злым и мстительным. Поэтому основная борьба моего героя идет не со злодеями (которых в фильме тоже предостаточно), а с самим собой.

 – Каковы ваши ближайшие планы?

 – Скажу вам откровенно, я устал и хочу немного отдохнуть. Мне хочется сейчас проводить как можно больше времени с моей невестой и маленькой дочкой. Как только закончу рекламную кампанию «Человека-паука 3» – я планирую уйти в отпуск!

 – То есть сейчас вы пока нигде не снимаетесь?

 – Да, я не подписал ни одного нового контракта. Но моя личная кинокомпания занимается разработкой нескольких кинопроектов, в которых я планирую сыграть главные роли. Действие одного из фильмов будет происходить в Токио. Этот город меня поразил своими габаритами. Хотя Москва тоже очень красива и необычна – в ней старина удачно сочетается с современностью. Возможно, я сниму один из моих следующих фильмов и в России... Но для начала – мне нужно хорошенько отдохнуть!

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