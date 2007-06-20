Иерусалим-то русский?

Сергей Степашин будет бороться за возвращение российской собственности на Святой земле. 14 июня глава Счетной палаты стал председателем Императорского православного палестинского общества (ИППО). Перед ним стоит самая масштабная задача за всю 125-летнюю историю этой организации.

РОССИЙСКАЯ собственность в Иеру­са­лиме и Пале­сти­не оценивается в миллиарды долларов. Но ее возвращение для нашей страны вопрос не столько денег, сколько престижа. С момента основания в 1882 г. ИППО работало на добровольные пожертвования. Собранных средств хватило, чтобы построить на Святой земле и в Палестине десятки православных храмов, семинарий, подворий, школ, приютов и больниц.

После революции судьба недвижимости сложилась непросто. В 1948 г. возник Израиль, и российскую собст­венность «оккупировали» его государственные структуры. Советское правительство предъявило права на строения и сотни гектаров земли, но переговоры зашли в тупик. В 1964 г. после пятилетних торгов Хрущев заключил печально известную «апельсиновую сделку». В обмен на 4,5 млн. долл., на две трети выплаченных плодами цитрусовых, израильтяне получили часть спорного имущества в аренду на 100 лет.

По мнению Сергея Степашина, настала пора пересмотреть эти соглашения. Эксперты отмечают, что заключенная Хрущевым сделка не имеет юридической силы. «Договор подписывали правительства, которые не были владельцами недвижимости. По документам хозяева русских зданий и земель – частные лица, общественные и церковные организации, но никак не советское государство», – объясняет председатель иерусалимского отделения ИППО Павел Платонов.

Особое внимание новый глава ИППО обещает уделить «освобождению» Сергиевского подворья и здания Русской духовной миссии. Они не вошли в «апельсиновую сделку». Но половину помещений подворья занимает израильское министерство сельского хозяйства, а Миссия полностью «заселена» иерусалимским мировым судом.

Российский МИД три года вел переговоры о передаче этих помещений в собственность Русской православной церкви. Они близки к завершению. По данным «АН», Израиль согласился вернуть здания в обмен на отступные в несколько миллионов долларов.

Правда, в Иерусалиме остается немало других строений, в судьбу которых требуется срочное вмешательство властей. Прежде всего – Вениаминовское подворье, которое мэрия города собирается снести как «помеху развитию мегаполиса, не представляющую никакой культурной ценности».

Назначение Сергея Сте­пашина главой Императорского православного палестинского общества говорит о том, что на возвращение российской собст­венности в Святой земле получено благословение не только церкви, но и Кремля. Теперь за эту задачу возьмутся с государственным размахом.