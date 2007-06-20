//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Иерусалим-то русский?

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

 Сергей Степашин будет бороться за возвращение российской собственности на Святой земле. 14 июня глава Счетной палаты стал председателем Императорского православного палестинского общества (ИППО). Перед ним стоит самая масштабная задача за всю 125-летнюю историю этой организации.

 РОССИЙСКАЯ собственность в Иеру­са­лиме и Пале­сти­не оценивается в миллиарды долларов. Но ее возвращение для нашей страны вопрос не столько денег, сколько престижа. С момента основания в 1882 г. ИППО работало на добровольные пожертвования. Собранных средств хватило, чтобы построить на Святой земле и в Палестине десятки православных храмов, семинарий, подворий, школ, приютов и больниц.

 После революции судьба недвижимости сложилась непросто. В 1948 г. возник Израиль, и российскую собст­венность «оккупировали» его государственные структуры. Советское правительство предъявило права на строения и сотни гектаров земли, но переговоры зашли в тупик. В 1964 г. после пятилетних торгов Хрущев заключил печально известную «апельсиновую сделку». В обмен на 4,5 млн. долл., на две трети выплаченных плодами цитрусовых, израильтяне получили часть спорного имущества в аренду на 100 лет.

 По мнению Сергея Степашина, настала пора пересмотреть эти соглашения. Эксперты отмечают, что заключенная Хрущевым сделка не имеет юридической силы. «Договор подписывали правительства, которые не были владельцами недвижимости. По документам хозяева русских зданий и земель – частные лица, общественные и церковные организации, но никак не советское государство», – объясняет председатель иерусалимского отделения ИППО Павел Платонов.

 Особое внимание новый глава ИППО обещает уделить «освобождению» Сергиевского подворья и здания Русской духовной миссии. Они не вошли в «апельсиновую сделку». Но половину помещений подворья занимает израильское министерство сельского хозяйства, а Миссия полностью «заселена» иерусалимским мировым судом.

 Российский МИД три года вел переговоры о передаче этих помещений в собственность Русской православной церкви. Они близки к завершению. По данным «АН», Израиль согласился вернуть здания в обмен на отступные в несколько миллионов долларов.

 Правда, в Иерусалиме остается немало других строений, в судьбу которых требуется срочное вмешательство властей. Прежде всего – Вениаминовское подворье, которое мэрия города собирается снести как «помеху развитию мегаполиса, не представляющую никакой культурной ценности».

 Назначение Сергея Сте­пашина главой Императорского православного палестинского общества говорит о том, что на возвращение российской собст­венности в Святой земле получено благословение не только церкви, но и Кремля. Теперь за эту задачу возьмутся с государственным размахом.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//В мире

Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России, введенные из-за "дела Скрипалей". Санкции являются "нелегитимным инструментом давления не только на Россию".

//Политика

В Госдуме назвали условия для диалога с Грузией в ответ Зурабишвили

В Госдуме назвали условия для диалога с Грузией в ответ Зурабишвили

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил условия, которые выставила президент Грузии Саломе Зурабишвили для начала диалога с РФ.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//В мире

Трамп распорядился пересмотреть выделение военной помощи Украине

Трамп распорядился пересмотреть выделение военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть выдачу военной помощи Украине. Глава Белого дома намерен убедиться в рациональном использовании выделяемые Украине средств в интересах Штатов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эрдоган выбирает: российские Су-35 и Су-57 или американские F-35. Решение о покупке примет после разговора с США

Эрдоган выбирает: российские Су-35 и Су-57 или американские F-35. Решение о покупке примет после разговора с США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Россию и посещения МАКС-2019 размышляет, покупать российские истребители Су-35 и Су-57 или американские F-35. Он должен переговорить с Трампом.

//Общество

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследование о подпольной фабрике политического компромата в Петербурге. Рассказываем главное.

//Здоровье

Диетолог раскрыла секрет "звёздной" диеты

Диетолог раскрыла секрет "звёздной" диеты

Диетолог, терапевт, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Потянова перечислила основные правила "звёздной" диеты. Эксперт объяснила, что чаще всего делают знаменитости, чтобы сбросить лишние килограммы.

//Общество

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет

В Москве умер актёр Александр Числов. Артисту было 54 года. О смерти актера журналистам рассказал бывший возлюбленный актрисы Ирины Цывиной Денис Сердюков.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Поклонники поддержали сорвавшегося на организаторов шоу Киркорова

Поклонники поддержали сорвавшегося на организаторов шоу Киркорова

Известный российский певец Филипп Кирокоров устроил скандал во время репетиции своего выступления с организаторами "Новой волны". Артист был возмущен, что ему не дают необходимое оборудование.

//В мире

Обнародовано видео с места нового военного удара Киева по югу непризнанной ДНР

Обнародовано видео с места нового военного удара Киева по югу непризнанной ДНР

Пресс-служба Народной милиции ДНР опубликовала на своем YouTube-канале видео с места нового удара киевских военных по югу непризнанной республики. Под огнем армии Украины оказался поселок Коминтерново.

//Новости СМИ2

//В мире

Представители Владимира Зеленского назвали дату встречи "нормандской четвёрки"

Представители Владимира Зеленского назвали дату встречи "нормандской четвёрки"

Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал дату проведения подготовительной встречи дипломатических советников глав государств и правительств стран "нормандской четверки".

//Хайтек

Голограмма преподавателя устранит дефицит хороших кадров в образовании

Голограмма преподавателя устранит дефицит хороших кадров в образовании

Профессор Гавайского университета Крис Шулер выступил перед своими слушателями весьма необычным способом. Вместо него в аудитории предстала объёмная голограмма учёного.

//Общество

Владелец обрушившегося в Новосибирске здания назвал имена погибших

Владелец обрушившегося в Новосибирске здания назвал имена погибших

Владелец здания, обрушившегося накануне в Новосибирске, Сибирская генерирующая компания, назвала имена троих работников субподрядной организации, погибших при обвале здания.

//Происшествия

Мужчина упал на машину с восьмого этажа, но выжил

Мужчина упал на машину с восьмого этажа, но выжил

В Ленинградской области мужчина чудом выжил, упав из окна с восьмого этажа на иномарку. Очевидцы вызвали мужчине машину скорой помощи. Отмечается, что инцидент произошёл в доме, который находится в Тихвине.

//Непознанное

Выложено пророчество предсказавшего войну в Донбассе старца о Третьей мировой

Выложено пророчество предсказавшего войну в Донбассе старца о Третьей мировой

Одесский схиархимандрит Иона (Игнатенко) в свое время сделал предсказание о Третьей мировой войне. Об этом рассказывается в материале, который появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Cобака научилась притворяться раненой, чтобы выпрашивать у людей еду

Cобака научилась притворяться раненой, чтобы выпрашивать у людей еду

Жители Бангкока подкармливают бездомную собаку по кличке Гае, которая, выпрашивая еду, притворяется раненной. Тавипорн Чонгплаполкулсэд рассказала, что дворняга живет возле ее работы несколько лет и устраивает "спектакль".

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и Уильям убрали имя Меган Маркл из совладельцев фонда

Кейт Миддлтон и Уильям убрали имя Меган Маркл из совладельцев фонда

В английской газете опубликовали вырезку из документа, который доказывает, что между герцогиней Кейт Миддлтон и Меган Маркл ведётся скрытая вражда. Поклонники королевской семьи давно заметили, что принц Уильям с супругой не переносят герцогиню Сассекскую.

//Шоу-бизнес

Завидный холостяк российского кино Сергей Бурунов планирует свадьбу?

Завидный холостяк российского кино Сергей Бурунов планирует свадьбу?

Известный актёр и завидный холостяк 42-летний Сергей Бурунов может скоро жениться. В Сети появились предположения, что знаменитость тайно скрывать свою избранницу и намерен сделать ей предложение.

//Здоровье

Медики рассказали об опасности употребления орехов

Медики рассказали об опасности употребления орехов

Эксперты рассказали, что неумеренное потребление такого полезного продукта, как орехи, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Медики дали советы и рекомендации на эту тему.

//В мире

Политолог прокомментировал сообщения о поручении Трампа проверить военную помощь Украине

Политолог прокомментировал сообщения о поручении Трампа проверить военную помощь Украине

Политолог прокомментировал сообщения о том, что Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине. Брутер считает, что возможный пересмотр военной помощи Украине можно связать с грядущими выборами в США.

//Здоровье

Ранний предвестник будущего инфаркта миокарда определили американские доктора

Ранний предвестник будущего инфаркта миокарда определили американские доктора

Сотрудники Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе выявили ранний признак будущего инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.

//Происшествия

Трое детей пострадали в ДТП с ГАЗелью

Трое детей пострадали в ДТП с ГАЗелью

В среду, 28 августа, в Волгограде в Ворошиловском районе произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали трое несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в четверг.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным
2

В Дании отказ Трампа назвали оскорблением королеве
3

В Германии провели странный опрос жителей Донбасса
4

Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях
5

Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры