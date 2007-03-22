«Волга» с сердцем «крайслера»

Очередь из инвесторов

- Да, «заделы» остались. Например, колхозам землю роздали на паи, которые не были привязаны к конкретным земельным участкам. Поэтому в сельскохозяйственном производстве, по сути дела, нет собственника земли. Ясно, что никакой инвестор не придет, если не определен собственник. Многие пайщики уже умерли, уехали. Их паи неизвестно у кого и неизве­стно где. Сейчас ищем алгоритмы решения - как можно оформить эту землю на сельскохозяйственное предприятие, как можно объединить собственников этой земли? Чтоб они у государства ее хоть арендовали на 49 лет.

- Колхозы в области еще остались?

- Да. Порядка 350 хозяйств находятся в хорошем состоянии, с каждым годом увеличивают объемы производства. Сегодня суммарные результаты снижают как раз индивидуальные и фермерские хозяйства. По одной простой причине - в них уменьшается количество скота, снижается производительность - люди стареют и уже не в состоянии обслуживать свое хозяйство, как прежде.

- Я помню, в Нижегородской области был первый опыт продажи земли на аукционе. Сегодня есть желающие ее купить для сельхозпроизводства?

- Вообще нет. Стоит 500 тыс. гектаров пахотной земли. Ее никто не пашет. На ней уже березы с мою руку толщиной растут. Эти земли можно продавать. Нужно только разобраться с паями. Потому что реально они ничьи, а виртуально кому-то принадлежат.

- Минобороны много земли под полигонами держит?

- Если полигоны освобождаются, этой землей всегда можно распорядиться, оформив в государственную собственность. Из госсобственности ее проще переводить. А вот «паевые» земли скупаются вблизи крупных городов не для сельхозпроизводства, а чтобы потом спекульнуть.

- Раньше такие процессы были только вокруг Москвы?

- А сейчас - везде. И не только вокруг Нижнего. Вокруг Богородска, Кстово, Балахны.

- Может, это хорошо? Народ богатеет...

- Народ, может, и богатеет, но вы же понимаете, что мы разбазариваем землю, которая имеет богатый потенциал.

- Такая тенденция во всем мире. Рядом с Лондоном тоже не косят и не пашут. Везде коттеджи. Ну, бог с ними. Сейчас много говорят об инвестициях. Но они идут, как правило, в сырьевой сектор. И вот беда - в вашей области нефти и газа нет.

- Задача губернатора - привлекать любого инвестора, независимо от объема инвестиций, и создавать условия для быстрой реализации его проекта. У нас, кстати, очередь из инвесторов. Но система оформления документов по нашему российскому закону настолько мудра и длительна, что с ума сойдешь.

Слишком много федеральных структур, которые имеют согласующие подписи. А федеральными законами установлены даже сроки - аж по полгода. Мы специально создали Министерство инвестиционной политики, Министерство топливно-энергетического комплекса. Инвестор подает заявку и получает разрешение на инвестиционном совете. Там он единст­венный раз объясняет свой проект. Дальше наши министерства сами оформляют за него комплект правоустанавливающих документов. По нашей технологии это занимает 104 дня.

Наш потенциал

- Сегодня на подъеме оборонка. Не могу не вспомнить советское чудо техники - экрано-план, гибрид корабля и самолета. Стоит этот гигант почти достроенный, осталось доделок на миллион долларов. Руки не доходят?

- Руки доходят. Дело в том, что оборонщики не заинтересованы в этом проекте. Приезжал С. Иванов еще в бытность министром обороны, смотрели специалисты. Чтобы обеспечить трассу экрано-плану, нужно очистить фарватер и чтобы никто внизу не находился. Малейшее суденышко - они ж его утопят. Как мы себе это представляем? Обязательно какой-нибудь рыбак туда влезет. Я себе пока не представляю, как его использовать в обычной мирной жизни. Но это дело не губернатора.

- В Нижнем есть своя «силиконовая долина». Работают совершенно потрясающие программисты. Вы как-то это отслеживаете?

- В области информационных технологий у нас сейчас самая высокая зарплата. Около 25 тыс. рублей в месяц. Но там работает совсем мало людей. Наша задача - расширить объемы производ­ства. В этом плане мы заключили соглашение с компанией «Интел». Она у нас создала штаб-квартиру. Не в Москве, Питере, а у нас, в Нижнем.

Мы соглашение заключили, что за три года подготовим им 3000 специалистов. Пока они у нас набрали 600. Кстати, г-н Чейз, гендиректор «Интела», сказал: «Если вам надо решить слабую задачу в области информационных технологий - обратитесь к индусам, если сложную - к китайцам. А если хотите разрешить неразрешимую задачу - обратитесь к русским». Он считает, что мозги наших ребят - это огромный капитал и наш потенциал.

- А вы были в сверхсекретном ядерном центре в Сарове?

- Да. Туда и деньги вложили!

- Новая атомная бомба - готовится?

- Нет. Ядерные испытания проводить нельзя, старые боезаряды надо содержать. Испытания, кстати, сейчас моделируют с помощью информационных технологий. Это главная задача.

Народу достаточно

- Скажите, а кому придется у вас работать? Вымирает народ-то! «Материнский капитал» лет через 20 только сработает. Как вы относитесь к приезжим?

- Убежден, что не надо посыпать голову пеплом и искать народ. У нас народу достаточно, и мы эту демографическую яму, в которую попали по целому ряду объективных причин, спокойно переживем.

Когда мы готовили стратегию развития области, привлекли самых известных специалистов в области консалтинга, создали

27 рабочих групп по различным областям. И убедились, что уровень производительности труда в наших 20 основных отраслях на уровне 30% от соответствующих отраслей ведущих стран. 70% заняты трудом, который не нужен! Он сущест­вует только у нас, и больше нигде. Поэтому у всех низкая заработная плата. Если бы у рабочих не была такая низкая зарплата, мы бы давно стали страной-банкротом. Поэтому наша задача модернизировать отрасли, оставить там 30% людей, а 70 - переучить на те специальности, которые нужны рынку. Тогда у нас будет избыток рабочей силы. А если сидеть и причитать «некому работать», - это просто смешно.

- Переучивать тяжело, многих и не заставишь.

- В сентябре я приехал на завод «Красное Сормово». Директор мне говорит: не знаю, что делать, уже всех сварщиков собрал - из Белоруссии, Украины, по 300 человек. Заказы пошли на речные и морские суда, все поняли, что у нас качество хорошее. Работать надо, а у меня нет людей, не знаю, что делать! Я посоветовал найти альтернативу ручному труду. Не может быть, чтобы у каждой стойки, у каждого шпангоута сидели сварщики и вручную варили! Приезжаю через год - директор совершенно в другом настроении. Купили два стана в ФРГ, их обслуживает считанное количест­во людей. Станы автоматически сваривают все прямые линии судна. И качество идеальное, и производительность большая. Так что всех этих сварщиков он отправил обратно. У него теперь задача - купить еще два стана, которые корму делают и нос. Тогда вообще никаких проблем не будет. И это не байки из прош­лого века, это за полтора года произошло. Таких примеров десятки, сотни!

Съездите на автозавод «ГАЗ». За 10 лет он стал совершенно другим предприятием. Они пригласили консалтинговую фирму с «Тойоты», и за короткое время убраны все внутрицеховые и межцеховые запасы, склады. Есть такое слово у японцев, хоть и неудобно его в газете печатать, - «муда». Я все думал, откуда наше похожее слово происходит, - оказалось от японского. Означает «излишняя, не нужная никому работа». Теперь на заводе везде написано: «бороться с мудой». Вот ее - «муду» - и уничтожали в течение 10 лет. Сейчас туда из Германии, из Франции приезжают, говорят - получилось современное автомобилестроительное предприятие. Отчислили порядка 20 тысяч человек, которые раньше занимались этой самой «мудой».

Поэтому я не сторонник плакать по поводу нехватки людей. И всем директорам объясняю: если ты будешь иметь у себя старую технологию, если у тебя будут стоять универсальные токарные станки и ты будешь искать здесь квалифицированных токарей, слесарей и фрезеровщиков - все, ты пропал на этом рынке. Подумай - что ты можешь сделать.

Да, для этого надо потратиться, но я создал у себя в правительстве фонд, когда, если ты берешь кредит, допустим, я тебе гашу процентную ставку по обслуживанию этого кредита.

В чем моя выгода? Если он будет платить больше заработную плату, больше производить продукции, возрастет основной, подоходный налог, налог на прибыль. Деньги, которые я из бюджета ему дал, в 10 раз оправдаю. У меня бюджет будет больше и больше. Значит, я буду выполнять свою функцию: делать область богаче.

- Скажите, автомобиль «Волга» все-таки исчезнет?

- Пока нет. Я вам скажу - сейчас «Волгу» «причесали». Поставили двигатель от «крайслера» - 2,4 литра. Сделали салон совместно с бельгийцами, с немцами - наружный дизайн. За «Волгой» по три месяца в очереди сейчас стоят.

- А внешний вид такой же, какой и был?

- Он такой же, только «причесанный». Не хуже, чем немецкая БМВ. А ведь народ наш испугался вначале, когда сказали, что «Волга» пропадет. Стоит 16-17 тысяч долларов. Потому что привыкли люди к большому автомобилю. Многие ностальгируют... Это хороший бренд.

- Если бы еще наши начальники федеральные пересели на этот бренд...

- Уже был такой человек... Я сторонник того, чтобы каждый выбирал свой автомобиль.