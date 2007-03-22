«Волга» с сердцем «крайслера»
№ 12(46) от 22.03.2007 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]
Очередь из инвесторов
- Да, «заделы» остались. Например, колхозам землю роздали на паи, которые не были привязаны к конкретным земельным участкам. Поэтому в сельскохозяйственном производстве, по сути дела, нет собственника земли. Ясно, что никакой инвестор не придет, если не определен собственник. Многие пайщики уже умерли, уехали. Их паи неизвестно у кого и неизвестно где. Сейчас ищем алгоритмы решения - как можно оформить эту землю на сельскохозяйственное предприятие, как можно объединить собственников этой земли? Чтоб они у государства ее хоть арендовали на 49 лет.
- Колхозы в области еще остались?
- Да. Порядка 350 хозяйств находятся в хорошем состоянии, с каждым годом увеличивают объемы производства. Сегодня суммарные результаты снижают как раз индивидуальные и фермерские хозяйства. По одной простой причине - в них уменьшается количество скота, снижается производительность - люди стареют и уже не в состоянии обслуживать свое хозяйство, как прежде.
- Я помню, в Нижегородской области был первый опыт продажи земли на аукционе. Сегодня есть желающие ее купить для сельхозпроизводства?
- Вообще нет. Стоит 500 тыс. гектаров пахотной земли. Ее никто не пашет. На ней уже березы с мою руку толщиной растут. Эти земли можно продавать. Нужно только разобраться с паями. Потому что реально они ничьи, а виртуально кому-то принадлежат.
- Минобороны много земли под полигонами держит?
- Если полигоны освобождаются, этой землей всегда можно распорядиться, оформив в государственную собственность. Из госсобственности ее проще переводить. А вот «паевые» земли скупаются вблизи крупных городов не для сельхозпроизводства, а чтобы потом спекульнуть.
- Раньше такие процессы были только вокруг Москвы?
- А сейчас - везде. И не только вокруг Нижнего. Вокруг Богородска, Кстово, Балахны.
- Может, это хорошо? Народ богатеет...
- Народ, может, и богатеет, но вы же понимаете, что мы разбазариваем землю, которая имеет богатый потенциал.
- Такая тенденция во всем мире. Рядом с Лондоном тоже не косят и не пашут. Везде коттеджи. Ну, бог с ними. Сейчас много говорят об инвестициях. Но они идут, как правило, в сырьевой сектор. И вот беда - в вашей области нефти и газа нет.
- Задача губернатора - привлекать любого инвестора, независимо от объема инвестиций, и создавать условия для быстрой реализации его проекта. У нас, кстати, очередь из инвесторов. Но система оформления документов по нашему российскому закону настолько мудра и длительна, что с ума сойдешь.
Слишком много федеральных структур, которые имеют согласующие подписи. А федеральными законами установлены даже сроки - аж по полгода. Мы специально создали Министерство инвестиционной политики, Министерство топливно-энергетического комплекса. Инвестор подает заявку и получает разрешение на инвестиционном совете. Там он единственный раз объясняет свой проект. Дальше наши министерства сами оформляют за него комплект правоустанавливающих документов. По нашей технологии это занимает 104 дня.
Наш потенциал
- Сегодня на подъеме оборонка. Не могу не вспомнить советское чудо техники - экрано-план, гибрид корабля и самолета. Стоит этот гигант почти достроенный, осталось доделок на миллион долларов. Руки не доходят?
- Руки доходят. Дело в том, что оборонщики не заинтересованы в этом проекте. Приезжал С. Иванов еще в бытность министром обороны, смотрели специалисты. Чтобы обеспечить трассу экрано-плану, нужно очистить фарватер и чтобы никто внизу не находился. Малейшее суденышко - они ж его утопят. Как мы себе это представляем? Обязательно какой-нибудь рыбак туда влезет. Я себе пока не представляю, как его использовать в обычной мирной жизни. Но это дело не губернатора.
- В Нижнем есть своя «силиконовая долина». Работают совершенно потрясающие программисты. Вы как-то это отслеживаете?
- В области информационных технологий у нас сейчас самая высокая зарплата. Около 25 тыс. рублей в месяц. Но там работает совсем мало людей. Наша задача - расширить объемы производства. В этом плане мы заключили соглашение с компанией «Интел». Она у нас создала штаб-квартиру. Не в Москве, Питере, а у нас, в Нижнем.
Мы соглашение заключили, что за три года подготовим им 3000 специалистов. Пока они у нас набрали 600. Кстати, г-н Чейз, гендиректор «Интела», сказал: «Если вам надо решить слабую задачу в области информационных технологий - обратитесь к индусам, если сложную - к китайцам. А если хотите разрешить неразрешимую задачу - обратитесь к русским». Он считает, что мозги наших ребят - это огромный капитал и наш потенциал.
- А вы были в сверхсекретном ядерном центре в Сарове?
- Да. Туда и деньги вложили!
- Новая атомная бомба - готовится?
- Нет. Ядерные испытания проводить нельзя, старые боезаряды надо содержать. Испытания, кстати, сейчас моделируют с помощью информационных технологий. Это главная задача.
Народу достаточно
- Скажите, а кому придется у вас работать? Вымирает народ-то! «Материнский капитал» лет через 20 только сработает. Как вы относитесь к приезжим?
- Убежден, что не надо посыпать голову пеплом и искать народ. У нас народу достаточно, и мы эту демографическую яму, в которую попали по целому ряду объективных причин, спокойно переживем.
Когда мы готовили стратегию развития области, привлекли самых известных специалистов в области консалтинга, создали
27 рабочих групп по различным областям. И убедились, что уровень производительности труда в наших 20 основных отраслях на уровне 30% от соответствующих отраслей ведущих стран. 70% заняты трудом, который не нужен! Он существует только у нас, и больше нигде. Поэтому у всех низкая заработная плата. Если бы у рабочих не была такая низкая зарплата, мы бы давно стали страной-банкротом. Поэтому наша задача модернизировать отрасли, оставить там 30% людей, а 70 - переучить на те специальности, которые нужны рынку. Тогда у нас будет избыток рабочей силы. А если сидеть и причитать «некому работать», - это просто смешно.
- Переучивать тяжело, многих и не заставишь.
- В сентябре я приехал на завод «Красное Сормово». Директор мне говорит: не знаю, что делать, уже всех сварщиков собрал - из Белоруссии, Украины, по 300 человек. Заказы пошли на речные и морские суда, все поняли, что у нас качество хорошее. Работать надо, а у меня нет людей, не знаю, что делать! Я посоветовал найти альтернативу ручному труду. Не может быть, чтобы у каждой стойки, у каждого шпангоута сидели сварщики и вручную варили! Приезжаю через год - директор совершенно в другом настроении. Купили два стана в ФРГ, их обслуживает считанное количество людей. Станы автоматически сваривают все прямые линии судна. И качество идеальное, и производительность большая. Так что всех этих сварщиков он отправил обратно. У него теперь задача - купить еще два стана, которые корму делают и нос. Тогда вообще никаких проблем не будет. И это не байки из прошлого века, это за полтора года произошло. Таких примеров десятки, сотни!
Съездите на автозавод «ГАЗ». За 10 лет он стал совершенно другим предприятием. Они пригласили консалтинговую фирму с «Тойоты», и за короткое время убраны все внутрицеховые и межцеховые запасы, склады. Есть такое слово у японцев, хоть и неудобно его в газете печатать, - «муда». Я все думал, откуда наше похожее слово происходит, - оказалось от японского. Означает «излишняя, не нужная никому работа». Теперь на заводе везде написано: «бороться с мудой». Вот ее - «муду» - и уничтожали в течение 10 лет. Сейчас туда из Германии, из Франции приезжают, говорят - получилось современное автомобилестроительное предприятие. Отчислили порядка 20 тысяч человек, которые раньше занимались этой самой «мудой».
Поэтому я не сторонник плакать по поводу нехватки людей. И всем директорам объясняю: если ты будешь иметь у себя старую технологию, если у тебя будут стоять универсальные токарные станки и ты будешь искать здесь квалифицированных токарей, слесарей и фрезеровщиков - все, ты пропал на этом рынке. Подумай - что ты можешь сделать.
Да, для этого надо потратиться, но я создал у себя в правительстве фонд, когда, если ты берешь кредит, допустим, я тебе гашу процентную ставку по обслуживанию этого кредита.
В чем моя выгода? Если он будет платить больше заработную плату, больше производить продукции, возрастет основной, подоходный налог, налог на прибыль. Деньги, которые я из бюджета ему дал, в 10 раз оправдаю. У меня бюджет будет больше и больше. Значит, я буду выполнять свою функцию: делать область богаче.
- Скажите, автомобиль «Волга» все-таки исчезнет?
- Пока нет. Я вам скажу - сейчас «Волгу» «причесали». Поставили двигатель от «крайслера» - 2,4 литра. Сделали салон совместно с бельгийцами, с немцами - наружный дизайн. За «Волгой» по три месяца в очереди сейчас стоят.
- А внешний вид такой же, какой и был?
- Он такой же, только «причесанный». Не хуже, чем немецкая БМВ. А ведь народ наш испугался вначале, когда сказали, что «Волга» пропадет. Стоит 16-17 тысяч долларов. Потому что привыкли люди к большому автомобилю. Многие ностальгируют... Это хороший бренд.
- Если бы еще наши начальники федеральные пересели на этот бренд...
- Уже был такой человек... Я сторонник того, чтобы каждый выбирал свой автомобиль.
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