Посещение музея
№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Наталья ЧАПЛЫГИНА ]
Я пошел в Музей искусств,
Искусств изобразительных -
Эффект был поразительный!
Какое множество скульптур
Разных эпох, разных культур!
Какое множество картин!
В сюжетах разных - смысл один:
Создать произведения
О каждом поколении
И показать их быт и нрав,
Сказать, кто прав был, кто не прав.
Кто храбрым был,
Кто мудрым слыл,
Кто бедно, кто богато жил.
Какие были города,
Куда исчезли и когда.
Какие были времена,
И как ценили ордена.
На ком какой одет был фрак.
И почему «Неравный брак».
И кто такие бурлаки,
Кому писали казаки,
И, главное, о чем писали,
Кого и почему «Не ждали».
Переходя из зала в зал,
Я сам себе тогда сказал:
Вернусь домой, возьму друзей
И поведу их всех в Музей!
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