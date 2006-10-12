Посещение музея

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Наталья ЧАПЛЫГИНА ]

Как-то раз в порыве чувств

Я пошел в Музей искусств,

Искусств изобразительных -

Эффект был поразительный!

Какое множество скульптур

Разных эпох, разных культур!

Какое множество картин!

В сюжетах разных - смысл один:



Создать произведения

О каждом поколении

И показать их быт и нрав,

Сказать, кто прав был, кто не прав.

Кто храбрым был,

Кто мудрым слыл,

Кто бедно, кто богато жил.

Какие были города,

Куда исчезли и когда.

Какие были времена,

И как ценили ордена.

На ком какой одет был фрак.

И почему «Неравный брак».



И кто такие бурлаки,

Кому писали казаки,

И, главное, о чем писали,

Кого и почему «Не ждали».



Переходя из зала в зал,

Я сам себе тогда сказал:

Вернусь домой, возьму друзей

И поведу их всех в Музей!