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Посещение музея

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Наталья ЧАПЛЫГИНА ]

Как-то раз в порыве чувств
Я пошел в Музей искусств,
Искусств изобразительных -
Эффект был поразительный!
    Какое множество скульптур
    Разных эпох, разных культур!
    Какое множество картин!
    В сюжетах разных - смысл один:

Создать произведения
О каждом поколении
И показать их быт и нрав,
Сказать, кто прав был, кто не прав.
Кто храбрым был,
   Кто мудрым слыл,
   Кто бедно, кто богато жил.
Какие были города,
Куда исчезли и когда.
Какие были времена,
И как ценили ордена.
    На ком какой одет был фрак.
    И почему «Неравный брак».

И кто такие бурлаки,
Кому писали казаки,
И, главное, о чем писали,
Кого и почему «Не ждали».
   
   Переходя из зала в зал,
   Я сам себе тогда сказал:
   Вернусь домой, возьму  друзей
   И поведу их всех в Музей!

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