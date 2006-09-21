Проснулся ночью Боба Грек,

Хоть с вечера устал.

Проснулся ночью Боба Грек,

Хоть три часа поспал.



Зевнул, взглянул себе в нутро,

И, тихо крякнув, встал.

Взял с полки вечное перо

И песню написал:

«Жил-был на свете

древний грек

Семнадцати годов.

И этот самый имярек

Не слушался богов.



В тавернах, золотом соря,

Вино с друзьями пил,

И Стеллу Джанни, дочь царя,

Отчаянно любил.



Друзья, прибрежная попса,

Халявщики-лгуны

Кричат: «До царского венца

Тебе – как до луны!»



Особу царственных манер

Забудь скорей, Ясон,

Ты аромат вкушай гетер,

Их песен сладкий стон».



Наш грек с гетерами сидел,

Но о любви мечтал.

А во дворе царя гремел

Десятибалльный бал.



Все дожи, гранды и пажи

Семи приморских стран

О Стелле пели от души

И били в барабан.



А Стелла Джанни, дочь царя,

Была белым-бела.

А Стелла Джанни, дочь царя,

Вне музыки жила.

Она, не размыкая век,

Была во власти снов:

– О где ты, древний человек

Семнадцати годов?!



А тот под пение гетер

Забылся и заснул.

И тут из зазеркальных сфер

Святой эол подул.



Обнял, вскружил, обворожил

Нектаром алых роз –

На крыльях юношу принес

К ногам Принцессы Грез.



Спустилась бархатная ночь

На райские луга.

Ясон и царственная дочь

Вдвоем – в руке рука.



А где-то дожи и пажи

Беспечны и пьяны,

И на чужие пьют за жизнь

Халявщики-лгуны.

Не по золе, а по цветам

Шли двое под венец…

Счастливой жизни

двум сердцам,

А песенке – конец.



Кому восторг, кому – печаль,

Иным другой удел…

Наш Боба Грек сел за рояль

И песенку пропел.



Нежданно до его волос

Дотронулась рука –

К нему пришла Принцесса Грез,

Одетая в шелка.



Сказала: «Я тебя люблю!

Ты помнишь обо мне?»

…И песню новую свою

Он посвятил жене.