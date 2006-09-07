Вячеслав Невинный готовится к возвращению на сцену

Говорят, что народный артист СССР Вячеслав Невинный готовится к возвращению на родную сцену МХТ им. Чехова. Мужественному актеру накануне 70-летнего юбилея ампутировали левую ногу до колена. После привыкания к протезу и репетиций нового спектакля Вячеслав Михайлович в мае вновь оказался на больничной койке. Врачи подозревали гангрену правой ноги, но выяснилось, что просто порвалось сухожилие. Ему сделали операцию, и известный артист прошел курс реабилитации. По нашим сведениям, чтобы быстрей войти в строй, коллеги Вячеслава Михайловича проводили репетиции у него дома. А с октября планируется привозить артиста в здание МХТ им. Чехова. Вячеслав Невинный родился 30 ноября 1934 г. в Туле. С 1959 года стал актером МХАТа. В 1960 г. он впервые снялся в кино, исполнив роль стажера уголовного розыска Зайцева в фильме Владимира Герасимова «Испытательный срок». В копилке актера роли в кинофильмах «Руслан и Людмила» Александра Птушко, «Гараж» Эльдара Рязанова, «Не может быть!» Леонида Гайдая и многие другие работы.