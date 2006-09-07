Случилось так, что

Боба Грек

Прилично приболел.

Случилось так, что

Боба Грек

Был отлучен от дел.



Не мог бульваром он гулять

И нюхать запах роз,

Не мог он есть, не мог

он спать

И посещать Привоз.



Поскольку Боба Грек всегда

Был весел и здоров,

Он знать не знал про

медсестер

И прочих докторов.



К специалистам не ходил,

В больницах не лежал,

Ни разу в жизни ни шприца,

Ни клизмы не видал.



Он в доме маялся пустом,

Беспомощен и зол.

Его последняя жена

Сбежала в Лимассол,



Чтоб там неведомым

дружкам

Излить свою тоску,

И лососину поедать

На жарком берегу.



А Боба Грек один лежал

(Представьте, без подруг).

То в жар, то в холод, то в пургу

Бросал его недуг.

Вдруг, как луч солнца

из-за туч,

На счастье ль, на беду

Дежурный ангел прилетел

В горячечном бреду.



Он заглянул ему в глаза,

И Боба Грек привстал.

Он опахнул его крылом,

И пот со лба пропал.



И тихо ангел прошептал:

– Мне жаль тебя, дружок,

Ты не болеешь, Боба Грек,

Ты просто одинок.



То ль в наважденье, то ль во сне

Гитару Боба взял,

По струнам проведя рукой,

Так юноше сказал:



– За соучастье, за визит

Благодарю я Вас,

И Вам о Вас, нежданный

друг,

Спою сейчас романс:



«Дежурный ангел мне

явился ночью,

Влетел в окно и тихо

зазвенел:

– Скажи, мой брат,

ты чем-то озабочен?

Что ты недосказал,

что недопел?

Он крылья положил на стол

устало…

Я крепкий кофе гостю

подогрел.

Он пил, а я, дни прошлые

листая,

Его глазами на себя смотрел.



Потом сказал с улыбкой

беззаботной:

– Мне просто так сегодня

не до сна.

Была удачной царская охота,

И вдоволь было женщин

и вина!



– А я-то думал… –

он вздохнул печально,

Потертый нимб надел и

поклонился.

– В который раз счастливого

встречаю,

И снова опыт мой

не пригодился.



И улетел властитель всех

бессонниц,

Неся на крыльях призрачное

счастье,

Чтоб растревожить звоном

колоколец

Того, кто окна раскрывает

настежь.



… Я дверцу в клетку,

где душа как птица,

Спасителю ночному не открыл.

Да разве мог ему я повиниться,

Что в жизни этой

я недолюбил!»



…Затихли струны. Наш герой

Глаза свои открыл.

А в доме пусто. Никого.

Ни ангела, ни крыл.



И замер в Бобиных устах

Вопрос (и в нем ответ):

– Дежурный ангел, лекарь мой,

Ты был здесь или нет???



А хворь-негодница в тот час

Исчезла без следа.

– вспомнил вдруг наш

Боба Грек,

Что где-то есть еда,



Что есть испанское вино

И трепет нежных дам…

Он дверь на волю распахнул

И – бросился к друзьям.



Свою веселую шпану

Он в тесный круг собрал:

– Я два часа назад в бреду

Ну просто помирал!



И тут на крылышках ко мне

Парнишка прилетел,

Он посидел со мной чуток

И я – красив и цел!!!



– Вот это да! Вот это сон!

– Крутой, гляди, прикол!!! –

Валилась пьяная шпана

От хохота на стол.



А рядом юноша парил

В табачной полумгле

С повязкой легкой на руке

«Дежурный по Земле».