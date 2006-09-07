ХВОРЬ
№ 18(18) от 07.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Случилось так, что
Боба Грек
Прилично приболел.
Случилось так, что
Боба Грек
Был отлучен от дел.
Не мог бульваром он гулять
И нюхать запах роз,
Не мог он есть, не мог
он спать
И посещать Привоз.
Поскольку Боба Грек всегда
Был весел и здоров,
Он знать не знал про
медсестер
И прочих докторов.
К специалистам не ходил,
В больницах не лежал,
Ни разу в жизни ни шприца,
Ни клизмы не видал.
Он в доме маялся пустом,
Беспомощен и зол.
Его последняя жена
Сбежала в Лимассол,
Чтоб там неведомым
дружкам
Излить свою тоску,
И лососину поедать
На жарком берегу.
А Боба Грек один лежал
(Представьте, без подруг).
То в жар, то в холод, то в пургу
Бросал его недуг.
Вдруг, как луч солнца
из-за туч,
На счастье ль, на беду
Дежурный ангел прилетел
В горячечном бреду.
Он заглянул ему в глаза,
И Боба Грек привстал.
Он опахнул его крылом,
И пот со лба пропал.
И тихо ангел прошептал:
– Мне жаль тебя, дружок,
Ты не болеешь, Боба Грек,
Ты просто одинок.
То ль в наважденье, то ль во сне
Гитару Боба взял,
По струнам проведя рукой,
Так юноше сказал:
– За соучастье, за визит
Благодарю я Вас,
И Вам о Вас, нежданный
друг,
Спою сейчас романс:
«Дежурный ангел мне
явился ночью,
Влетел в окно и тихо
зазвенел:
– Скажи, мой брат,
ты чем-то озабочен?
Что ты недосказал,
что недопел?
Он крылья положил на стол
устало…
Я крепкий кофе гостю
подогрел.
Он пил, а я, дни прошлые
листая,
Его глазами на себя смотрел.
Потом сказал с улыбкой
беззаботной:
– Мне просто так сегодня
не до сна.
Была удачной царская охота,
И вдоволь было женщин
и вина!
– А я-то думал… –
он вздохнул печально,
Потертый нимб надел и
поклонился.
– В который раз счастливого
встречаю,
И снова опыт мой
не пригодился.
И улетел властитель всех
бессонниц,
Неся на крыльях призрачное
счастье,
Чтоб растревожить звоном
колоколец
Того, кто окна раскрывает
настежь.
… Я дверцу в клетку,
где душа как птица,
Спасителю ночному не открыл.
Да разве мог ему я повиниться,
Что в жизни этой
я недолюбил!»
…Затихли струны. Наш герой
Глаза свои открыл.
А в доме пусто. Никого.
Ни ангела, ни крыл.
И замер в Бобиных устах
Вопрос (и в нем ответ):
– Дежурный ангел, лекарь мой,
Ты был здесь или нет???
А хворь-негодница в тот час
Исчезла без следа.
– вспомнил вдруг наш
Боба Грек,
Что где-то есть еда,
Что есть испанское вино
И трепет нежных дам…
Он дверь на волю распахнул
И – бросился к друзьям.
Свою веселую шпану
Он в тесный круг собрал:
– Я два часа назад в бреду
Ну просто помирал!
И тут на крылышках ко мне
Парнишка прилетел,
Он посидел со мной чуток
И я – красив и цел!!!
– Вот это да! Вот это сон!
– Крутой, гляди, прикол!!! –
Валилась пьяная шпана
От хохота на стол.
А рядом юноша парил
В табачной полумгле
С повязкой легкой на руке
«Дежурный по Земле».
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