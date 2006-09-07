НЕ СТАЛО ДОБРОГО ВОЛШЕБНИКА

Ушел из жизни заслуженный артист России, великий фокусник, маэстро иллюзий. Он умер от рака всего в 62 года. Главной его мечтой, по словам друзей, было доказать, что отечественные иллюзионисты могут выступать лучше зарубежных. Во многом ему это удалось.



Династия Кио на протяжении почти семидесяти лет радовала публику своими оригинальными номерами. Игорь Кио, сын легендарного Эмиля Теодоровича Кио, – единст­венный фокусник, который удостоился Международной премии «Оскар» в Бельгии. В пять лет он впервые выступил на арене, а в пятнадцать уже подменял заболевшего отца и был дублером Эмиля Теодоровича вплоть до его кончины. Он многое перенял у знаменитого родителя, но и сам постоянно придумывал что-нибудь новое, необычное. Помимо традиционных, полюбившихся зрителю иллюзионистских номеров – «Сжигание женщины», «Превращение женщины во льва» и «Распиливание женщины» – Кио удивлял публику оригинальными номерами собственного изобретения: «Моды», «Аквариум», «Рояль в воздухе», «Ящик Гудини», «Появление медвежонка». Предвидя, каким будет цирк третьего тысячелетия, Игорь Кио первым стал совмещать цирковые номера с эстрадными. Его выступления сопровождались яркими танцевальными постановками. Во времена Союза Кио был настолько востребованным, что ему приходилось давать по 500–600 представлений в год. Миллионам россиян он запомнился еще и как телеведущий. Игорь Эмильевич вел несколько программ, среди которых «Новогодний аттракцион», «Утренняя почта», цирковые обозрения «Рандеву на Цветном бульваре». Как и положено цирковому артисту такого масштаба, Кио исколесил всю Россию, часто ездил и за границу. С неизменным аншлагом он выступал в Германии, США, Франции, Бельгии, Японии.

За бортиком манежа Игорь Кио был человеком с неиссякаемым чувством юмора. В одном из интервью его спросили, встречались ли ему люди, не знающие фамилию Кио. На что Игорь Эмильевич рассказал случай с гаишником. Служитель порядка, прочитав его фамилию, спросил, не японец ли Кио. На что артист сказал: «А вы сами не видите?» Гаишник не нашелся, что сказать, и отпустил нарушителя.

Игорь Кио был не только замечательным артистом, но и хорошим отцом, мужем, дедушкой и другом.



Траур на манеже



3 сентября в здание Мос­ковского цирка на Цветном бульваре пришли друзья, родственники, коллеги и поклонники творчества Игоря Эмильевича, чтобы под аплодисменты проводить его в последний путь.

В течение нескольких последних дней в цирк постоянно шли телеграммы с соболезнованиями, одна из них была от Владимира Владимировича Путина. Проститься с артистом пришли представители российской элиты, среди них были Иосиф Кобзон, Владимир Жириновский, Аркадий Арканов, Мстислав Запашный и другие.

– Мы не просто прощаемся с Игорем Эмильевичем Кио – это уходит эпоха, – сказал в своей прощальной речи генеральный директор цирка Максим Юрьевич Никулин. – Все меньше и меньше остается людей, которые сделали наш цирк таким, какой он есть сегодня.

А один из близких друзей Игоря Кио, писатель-драматург Аркадий Арканов во время панихиды сказал, что у него есть ощущение, будто Кио стоит сейчас за кулисами и наблюдает за происходящим, и что на самом деле все это его очередной фокус.

Даже во время своей болезни Кио все время думал о цирке. Он работал над созданием иллюзионного театра, но, как это часто бывает, таланту мешала нехватка средств. Хочется все же надеяться, что мечту доброго волшебника осуществят его ученики и последователи.