The Observer, Великобритания

Укрепление связей между авиационной промышленностью России и Европы довольно наглядно показывает, в каком направлении движется мир. Второй по величине банк России приобрел 5 процентов акций франко-германского гиганта по производству авиакосмической и военной техники EADS. Это говорит о том, что президент Владимир Путин намерен стать стратегическим партнером в предприятии, участвующем в создании нового аэробуса и евроистребителя.

Не станет ли данная сделка новым трехсторонним альянсом между Францией, Германией и Россией, направленным на ликвидацию глобального превосходства США? Наверняка. О таких связях в мрачные дни холодной войны нельзя было и подумать.

Но они выпускают из виду более масштабную картину. Если русские входят в европейскую авиакосмическую и оборонную промышленность, происходит это лишь потому, что так хочет EADS. Это улица с двухсторонним движением. Давайте не будем забывать о том, что первыми по мячу в этой игре ударили французы и немцы, когда EADS в прошлом году приобрела 10 процентов акций российской оборонной компании по производ­ству авиационной техники «Иркут».

С коммерческой точки зрения, решение EADS войти на российский авиационный рынок является вполне здравым. Компанию выдавили с рынка США. Там вообще не доверяют французам, особенно когда речь заходит о посягательстве на безопасность Соединенных Штатов. В то же время на повестке уже не стоит вопрос полномасштабного слияния EADS с британской BAE, хотя лет шесть-семь назад все только об этом и говорили. Дело в том, что британцы предпочитают «особые отношения» с США, уделяя главное внимание именно этой стране.

Если EADS не может проникнуть в Америку, выгоды сближения с русскими становятся самоочевидными. Россия – это огромный рынок. По масштабам экспорта вооружений она уступает лишь США, причем в числе ее крупнейших покупателей Китай и Индия. По мере укрепления альянса Франции, Германии и России наверняка будут возникать совместные предприятия в гражданской и военной авиакосмической отрасли. А с развитием военных связей будут развиваться и политические взаимоотношения. Хотя это не всем понравится.