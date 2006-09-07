Frankfurter Rundschau, Германия

Генеральный менеджер футбольного клуба бундеслиги «Бавария» Ули Хенес предостерег от растущего влияния российских инвесторов на международный футбол. Кроме того, он заявил о том, что планирует через три года оставить свой пост и стать президентом мюнхенского футбольного клуба

Менеджер подверг острой критике Аргентинскую федерацию футбола, которая продала права на свою национальную сборную российскому предпринимателю: «Я считаю, что это сумасшествие. Для меня это равнозначно началу конца футбола». Недовольство Хенеса вызывает влияние, которое имеют, например, предприниматель Роман Абрамович в английском футбольном клубе «Челси» или бизнесмен Виктор Вексельберг, который за 14 млн. евро приобрел права по организации матчей сборной Аргентины в Европе и частично сможет теперь определять состав команды.

«Если процесс русифицирования футбола продолжится, то через 10 лет мы сможем сказать «на сдороффье», иными словами – до свидания, футбол». Такое развитие событий, по словам Хенеса, можно остановить лишь в том случае, если «нефтяные концерны разорвут, наконец, свои преступные связи с русскими и арабами, а мы станем развивать альтернативные виды энергии; тогда они прекратят свою грязную игру и станут сами пить свою нефть».