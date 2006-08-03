//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

Даты и люди: 3 – 9 августа

№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Константин ГЕОРГИЕВ ]

Даты и люди: 3 – 9 августа
Памела Трэверс
3 августа - 155 лет со дня рождения генерал-адъютанта Николая Иудовича ИВАНОВА (1851-1919). Осанистый, с внушительной бородой, он почти полвека беспорочно служил империи. Начинал еще под знаменами Скобелева, храбро сражался в Японскую, в Первую мировую. Но в историю вошел своим провалом. В феврале 1917-го Николай II назначил Иванова командующим Петроградским округом с чрезвычайными полномочиями, чтобы тот задавил Февральскую революцию. А генерал на подходах к мятежной столице растерялся, в политику решил не лезть, до Питера так и не добрался. «Борода Минина, а совесть глиняна», - припечатал его пословицей Александр Солженицын в «Красном колесе». После Октября Иванов возглавил одну из белых армий, но вскоре умер от тифа.

7 августа - 85 лет со дня смерти Александра Блока.

Не странно ли, что знали мы его?
Был скуп на похвалы, но чужд хулы и гнева,
И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного поэта своего.
Анна Ахматова

8 августа - 100 лет со дня рождения Памелы Линдон Трэверс, английской писательницы (1906-1996). Хелен Линдон Гофф (настоящее имя) была актрисой, танцовщицей, журналисткой, потом ушла в литературу, писала серьезные вещи - но славу ей принесли прелестные сказки про няню-волшебницу Мэри Поппинс.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.

//В мире

В Раде назвали РФ «естественным врагом» и поведали о пользе ее распада для Украины

В Раде назвали РФ «естественным врагом» и поведали о пользе ее распада для Украины

Российская Федерация «является естественным врагом для Украины». С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Сергей Высоцкий, депутат Верховной Рады. Об этом пишут интернет-СМИ.

//В мире

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть в День независимости бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Владимир Быстряков, украинский шоумен.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Эксперт раскрыл роль Украины в реализации США антироссийской «стратегии анаконды»

Эксперт раскрыл роль Украины в реализации США антироссийской «стратегии анаконды»

Соединенные Штаты используют против Российской Федерации «стратегию анаконды». Такую точку зрения в разговоре со СМИ высказал некоторое время назад Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт.

//В мире

В армии ДНР узнали о создании в ВСУ спецгрупп для срыва перемирия в Донбассе

В армии ДНР узнали о создании в ВСУ спецгрупп для срыва перемирия в Донбассе

Киевская сторона создала в Вооруженных силах Украины спецгруппы с целью срыва перемирия в зоне конфликта на востоке страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном Народной милицией ДНР.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Обнародован прогноз о начале на Украине гражданской войны из-за реформ Зеленского

Обнародован прогноз о начале на Украине гражданской войны из-за реформ Зеленского

Реформирование президентом Владимиром Зеленским и его командой силовых структур Украины приведет к началу гражданской войны в бывшей советской республике. С таким прогнозом выступили в экспертном сообществе.

//Армия

Как готовят в спецназ

Как готовят в спецназ

Вместо экзамена — выполнение диверсионной задачи. Корреспондент АН принял участие в сборах летнего лагеря, в котором тренируют будущих бойцов подразделений специального назначения.

//Общество

Российский король эпизода

Российский король эпизода

Михаил Богдасаров учился в ГИТИСе у Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. Зритель любит актёра за небольшие, но очень яркие роли в таких фильмах и сериалах, как «Русь изначальная», «Курочка Ряба», «Дороги Анны Фирлинг» и многие другие.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: Сибирячка родила, узнав о выигрыше 12 миллионов рублей

Горячий ТОП региональных новостей: Сибирячка родила, узнав о выигрыше 12 миллионов рублей

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: жестокое избиение женщины в Тверской области, смерть во время проведения ремонтных работ и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Новости СМИ2

//Общество

Марафонский заплыв в защиту Байкала стартует в субботу

Марафонский заплыв в защиту Байкала стартует в субботу

Марафонский заплыв «За чистый Байкал» начнется 3 августа. Трое спортсменов и общественных деятелей собираются преодолеть дистанцию в 45 км. Их главная цель – привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального озера планеты.

//В мире

NASA: дым от сибирских пожаров достиг США и Канады

NASA: дым от сибирских пожаров достиг США и Канады

Стало известно, что дым от лесных пожаров в Сибири достиг территории Аляски и западного побережья Канады. Об этом сообщает NASA cо ссылкой на спутниковые снимки.

//В мире

Папа Римский признался, что хотел бы посетить Россию

Папа Римский признался, что хотел бы посетить Россию

Папа Римский Франциск в ответ на приглашение российской оперной певицы Светланы Касьян признался, что с удовольствием приехал бы в Россию. Артистка 24 июля была принята священнослужителем в Ватикане.

//В мире

Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

В Фанских горах Таджикистана погиб известный российский альпинист Василий Дроздов. Сотрудники Совета по туризму страны уточнили, что спортсмен скончался при восхождении на одну из сложных вершин.

//Новости партнеров

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

США требуют от Украины отдать землю
2

В затерянном городе инков на камеру попал НЛО
3

Безруков поделился фотографией с 3-летней дочкой на руках
4

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры
5

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры