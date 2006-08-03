Даты и люди: 3 – 9 августа
№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Константин ГЕОРГИЕВ ]
7 августа - 85 лет со дня смерти Александра Блока.
Не странно ли, что знали мы его?
Был скуп на похвалы, но чужд хулы и гнева,
И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного поэта своего.
Анна Ахматова
8 августа - 100 лет со дня рождения Памелы Линдон Трэверс, английской писательницы (1906-1996). Хелен Линдон Гофф (настоящее имя) была актрисой, танцовщицей, журналисткой, потом ушла в литературу, писала серьезные вещи - но славу ей принесли прелестные сказки про няню-волшебницу Мэри Поппинс.
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