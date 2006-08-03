Даты и люди: 3 – 9 августа

- 155 лет со дня рождения генерал-адъютанта Николая Иудовича ИВАНОВА (1851-1919). Осанистый, с внушительной бородой, он почти полвека беспорочно служил империи. Начинал еще под знаменами Скобелева, храбро сражался в Японскую, в Первую мировую. Но в историю вошел своим провалом. В феврале 1917-го Николай II назначил Иванова командующим Петроградским округом с чрезвычайными полномочиями, чтобы тот задавил Февральскую революцию. А генерал на подходах к мятежной столице растерялся, в политику решил не лезть, до Питера так и не добрался. «Борода Минина, а совесть глиняна», - припечатал его пословицей Александр Солженицын в «Красном колесе». После Октября Иванов возглавил одну из белых армий, но вскоре умер от тифа.

7 августа - 85 лет со дня смерти Александра Блока.

Не странно ли, что знали мы его?

Был скуп на похвалы, но чужд хулы и гнева,

И Пресвятая охраняла Дева

Прекрасного поэта своего.

Анна Ахматова

8 августа - 100 лет со дня рождения Памелы Линдон Трэверс, английской писательницы (1906-1996). Хелен Линдон Гофф (настоящее имя) была актрисой, танцовщицей, журналисткой, потом ушла в литературу, писала серьезные вещи - но славу ей принесли прелестные сказки про няню-волшебницу Мэри Поппинс.