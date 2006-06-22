Органы внутренних дел
№ 7(7) от 22.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]
В свободное время она руководит Центром социально-правовых программ Молодежного союза юристов России, который помогает детям-сиротам разобраться в их юридических правах и обязанностях, разрешить сложные жизненные ситуации. В перспективе эти программы распространятся и на регионы.
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