ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
№ 7(7) от 22.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Наверное, прежде чем стать родителями, полезно задаться вопросом: а не унаследовали ли мы сами от своих пап и мам бациллу несвободы? Не кроется ли в нашей семье ген зависимости? А выявить это родовое наследие вам поможет тест.
1. Ложась спать, думаете ли о том, что вам готовит следующий день?
а) всегда;
б) иногда;
в) никогда.
2. Переходя улицу, вы соблюдаете правила дорожного движения?
а) всегда;
б) обычно;
в) почти никогда.
3. Если вас вызывает руководитель, вы испытываете тревогу?
а) даже не зная мотива вызова, всегда испытываю нервное потрясение;
б) иногда переживаю;
в) всегда иду спокойно.
4. Как часто вы опаздываете на встречу?
а) почти всегда;
б) иногда;
в) практически никогда.
5. Если вы слышите негативный отзыв сослуживцев о себе, то вы:
а) устраиваете разборки, пытаетесь доказать, насколько вы хороши;
б) ничего, посудачат и скоро забудут;
в) молча переживаете обиду.
6. В споре вы:
а) всегда отстаиваете свою точку зрения;
б) пытаетесь понять линию спорщика;
в) примете все, как есть, – лишь бы не было скандала.
7. Если вы руководитель и несправедливо наказали своего сотрудника, то:
а) признаете свою ошибку и извинитесь;
б) нет: признание подорвет мой авторитет;
в) не признавая неправоты, постараетесь загладить ее.
8. По вашему мнению, в воспитании детей следует пользоваться:
а) советами специалистов, посещением специальных курсов;
б) здравым смыслом и опытом;
в) сведениями, полученными из специальной литературы.
Считаем баллы
В вопросах 1–3 за ответ:
а) – 2 балла;
б) – 1 балл;
в) – 0 баллов.
В вопросах 4–6 за ответ:
а) – 0 баллов;
б) – 1 балл;
в) – 2 балла.
В вопросе 7 за ответ:
а) – 0 баллов;
б) – 2 балла;
в) – 1 балл.
В вопросе 8 за ответ:
а) – 2 балла;
б) – 0 баллов;
в) – 1 балл.
А теперь посмотрим, что у нас получилось
От 0 до 6 баллов. О да, вы слишком свободный человек. Но ваша свобода не дает вам считаться ни с кем и ни с чем. А дорогу иногда лучше уступать.
От 6 до 10 баллов. Ваша свобода соизмерима со здравым смыслом.
Свыше 10 баллов. Вам стоит задуматься и, быть может, обратиться за помощью к специалисту.
Но даже если вы набрали 16 баллов, это не повод отказать себе в желании стать родителями!
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