ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Наверное, прежде чем стать родителями, полезно задаться вопросом: а не унаследовали ли мы сами от своих пап и мам бациллу несвободы? Не кроется ли в нашей семье ген зависимости? А выявить это родовое наследие вам поможет тест.

1. Ложась спать, думаете ли о том, что вам готовит следующий день?

а) всегда;

б) иногда;

в) никогда.

2. Переходя улицу, вы соблюдаете правила дорожного движения?

а) всегда;

б) обычно;

в) почти никогда.

3. Если вас вызывает руководитель, вы испытываете тревогу?

а) даже не зная мотива вызова, всегда испытываю нерв­ное потрясение;

б) иногда переживаю;

в) всегда иду спокойно.

4. Как часто вы опаздываете на встречу?

а) почти всегда;

б) иногда;

в) практически никогда.

5. Если вы слышите негативный отзыв сослуживцев о себе, то вы:

а) устраиваете разборки, пытаетесь доказать, насколько вы хороши;

б) ничего, посудачат и скоро забудут;

в) молча переживаете обиду.

6. В споре вы:

а) всегда отстаиваете свою точку зрения;

б) пытаетесь понять линию спорщика;

в) примете все, как есть, – лишь бы не было скандала.

7. Если вы руководитель и несправедливо наказали своего сотрудника, то:

а) признаете свою ошибку и извинитесь;

б) нет: признание подорвет мой авторитет;

в) не признавая неправоты, постараетесь загладить ее.

8. По вашему мнению, в воспитании детей следует пользоваться:

а) советами специалистов, посещением специальных курсов;

б) здравым смыслом и опытом;

в) сведениями, полученными из специальной литературы.

Считаем баллы

В вопросах 1–3 за ответ:

а) – 2 балла;

б) – 1 балл;

в) – 0 баллов.

В вопросах 4–6 за ответ:

а) – 0 баллов;

б) – 1 балл;

в) – 2 балла.

В вопросе 7 за ответ:

а) – 0 баллов;

б) – 2 балла;

в) – 1 балл.

В вопросе 8 за ответ:

а) – 2 балла;

б) – 0 баллов;

в) – 1 балл.

А теперь посмотрим, что у нас получилось

От 0 до 6 баллов. О да, вы слишком свободный человек. Но ваша свобода не дает вам считаться ни с кем и ни с чем. А дорогу иногда лучше уступать.

От 6 до 10 баллов. Ваша свобода соизмерима со здравым смыслом.

Свыше 10 баллов. Вам стоит задуматься и, быть может, обратиться за помощью к специалисту.

Но даже если вы набрали 16 баллов, это не повод отказать себе в желании стать родителями!