А. Клюев. О САМОМ ГЛАВНОМ

Эту книгу непременно должны прочесть

те, кто искренне озабочен своей судьбой и

судьбой человечества.

Автор книги — врач-психофизиолог,

кандидат медицинских наук, сам в тече-

ние многих лет следующий по Пути Со-

знательной Эволюции, в форме увлека-

тельных бесед излагает свой глубочайший

практический опыт, а также опыт и откро-

вения Великих Учителей человечества.