На следующей неделе в столице будет по-летнему тепло

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23 мая 2021, 22:29 Источник: РИА "Новости"

летняя Москва, фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы на следующей неделе летнюю погоду: днем температура будет 22-26 градусов тепла, ночью - плюс 5-10.

В среду и до выходных возможны ливни и грозы. В конце последнего месяца весны полярный фронт в столичный регион принесет более свежий воздух, поэтому открытие полноценного купального сезона передвинется по срокам на 1-2 недели.

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Центральной части РФ в июне .

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