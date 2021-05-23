На следующей неделе в столице будет по-летнему тепло

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы на следующей неделе летнюю погоду: днем температура будет 22-26 градусов тепла, ночью - плюс 5-10.
В среду и до выходных возможны ливни и грозы. В конце последнего месяца весны полярный фронт в столичный регион принесет более свежий воздух, поэтому открытие полноценного купального сезона передвинется по срокам на 1-2 недели.
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