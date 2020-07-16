Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье
16 июля 2020, 07:11[ «Аргументы Недели» ]
Синоптики прогнозируют облачную погоду с умеренными дождями в четверг, 16 июля в Москве и Московской области. Температура воздуха днем не превысит 19°C, сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура будет составлять от 17 до 19 градусов тепла, а ночью столбики термометра опустятся до 12-14 градусов. В ближайшие сутки в столице будет облачно, без прояснений. Во многих районах пройдут дожди.
Атмосферное давление продолжит расти, но останется ниже нормы, к середине дня достигнув 741 миллиметра ртутного столба.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.