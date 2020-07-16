Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье

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16 июля 2020, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]

дождь, фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют облачную погоду с умеренными дождями в четверг, 16 июля в Москве и Московской области. Температура воздуха днем не превысит 19°C, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура будет составлять от 17 до 19 градусов тепла, а ночью столбики термометра опустятся до 12-14 градусов. В ближайшие сутки в столице будет облачно, без прояснений. Во многих районах пройдут дожди.

Атмосферное давление продолжит расти, но останется ниже нормы, к середине дня достигнув 741 миллиметра ртутного столба.

Синоптик рассказал, как долго в Москве продержится холодная погода.