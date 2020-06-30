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В Петербурге закрыли парки и скверы

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге закрыли парки и скверы
Петербург, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Парки и скверы в Петербурге закрыли из-за штормового ветра. Его порывы могут достигать 23 м/с. Также в северной столице ожидаются ливни и грозы. Петербуржцам рекомендуют не парковать машины под деревьями.

Закрыты Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

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НС

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