В Петербурге закрыли парки и скверы

Парки и скверы в Петербурге закрыли из-за штормового ветра. Его порывы могут достигать 23 м/с. Также в северной столице ожидаются ливни и грозы. Петербуржцам рекомендуют не парковать машины под деревьями.

Закрыты Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую погоду следует ожидать россиянам в июле.

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