Экстренное предупреждение объявлено в Москве

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28 июня 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

, дождь, фото: pixabay.com

Дождь с градом и ветром с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного главка МЧС. В ведомстве советуют по возможности не выходить из дома.

Лучше закрыть окна и держаться подальше от электропроводки и антенн. В ряде районов пройдет кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град, шквалистый ветер усилится до 15-20 м/с. Непогода ожидается в период с 12:00 до 21:00.

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве в начале июля.