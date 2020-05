Аргументы Недели → Метеоновости 13+

Ученые предсказывают опасный для жизни жаркий климат

6 мая 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences

pixabay.com, Сахара Температура воздуха в ряде государств к 2050 году станет настолько высокой, что проживание в них станет представлять опасность для жизни людей. Об этом сообщается в исследовании международной группы ученых. Такой климат может стать особо опасным для жизни бедных слоев населения, которые не смогут позволить себе купить кондиционер, полагают специалисты. Среднегодовые показатели в 30% стран будут на уровне +29 градусов. В настоящее время такая температура в течение всего года наблюдается только на 1% территории Земли, большую часть которой занимает Сахара . Причиной наступающей катастрофической ситуации станет изменение климата из-за продолжающихся выбросов углекислого газа. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что россиян в этом году ждет "настоящее лето". Погода в грядущие летние месяцы в стране будет, по словам специалиста, очень комфортной.

