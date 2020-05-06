Ученые предсказывают опасный для жизни жаркий климат

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6 мая 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences

pixabay.com, Сахара

Температура воздуха в ряде государств к 2050 году станет настолько высокой, что проживание в них станет представлять опасность для жизни людей. Об этом сообщается в исследовании международной группы ученых.

Такой климат может стать особо опасным для жизни бедных слоев населения, которые не смогут позволить себе купить кондиционер, полагают специалисты. Среднегодовые показатели в 30% стран будут на уровне +29 градусов. В настоящее время такая температура в течение всего года наблюдается только на 1% территории Земли, большую часть которой занимает Сахара .

Причиной наступающей катастрофической ситуации станет изменение климата из-за продолжающихся выбросов углекислого газа.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что россиян в этом году ждет "настоящее лето". Погода в грядущие летние месяцы в стране будет, по словам специалиста, очень комфортной.