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Из-за пандемии COVID-19 температура на юге РФ вернулась к климатической норме

, 22:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Из-за пандемии COVID-19 температура на юге РФ вернулась к климатической норме
pixabay.com

Вследствие осуществленных мер борьбы с коронавирусом температурный фон на юге Российской Федерации возвратился к климатической норме. Об этом сегодня сообщили в центре погоды "Фобос".

Поскольку сократилось число работающих предприятий, количество рейсов авиакомпаний, транспорта на дорогах, уменьшились и объемы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Поэтому температурный фон нормален, а в некоторых местах даже ниже нормы, всеобщего потепления из-за парниковых газов не наблюдается.

Леус добавил, что южанам рассчитывать на дожди в ближайшее время не нужно. Ситуация на юге России непростая, была малоснежная зима, в апреле тоже выпало мало осадков, так что в земле сейчас недостаточно влаги, что огорчает аграриев.

Как сообщалось ранее, по прогнозам метеорологов, лето в южных регионах России ожидается засушливым, что может сказаться на урожаях. Ставропольские чиновники уже обратились к сельхозпроизводителям с предложением скинуться на искусственный вызов дождей.

НС

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