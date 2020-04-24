Никаких чудес, просто 100 млн рублей на вызов дождей

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 апреля 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

По прогнозам метеорологов, лето в южных регионах России ожидается засушливым, что может сказаться на урожаях. Этому способствовала сухая зима и бездожливая весна. Ставропольские чиновники уже обратились к сельхозпроизводителям с предложением скинуться на искусственный вызов дождей.



Такая технология есть у Росгидромета. Как пишет "Коммерсант", на 150 полетов в мае и июне самолетов Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета потребуется 90 млн рублей. Сами метеорологи говорят, что такая технология позволяет увеличить количество осадков на 15-30%. Несомненно, дожди спасут урожай и увеличат его объёмы, но такая сумма посильна разве только крупным агрохолдингам. Если самолеты пролетят только над их полями, мелкие фермеры, как всегда, разорятся.



Как считают сельхозпроизводители, расходы на вызов дождей должно оплачивать государство, которое получает с них налоги. Сами же фермеры могут разве что скинуться на вызов шамана. Фермеры уже начали также подумывать о списании полей, на которых убирать урожай будет бессмысленно. Тогда можно будет хотя бы получить компенсацию за стихийное бедствие. Но государство недополучит урожая зерна, закупать придётся за валюту за границей. С учётом того, что зерно сейчас стоит дороже нефти, может быть есть резон помочь сельхозпроизводителям с дождями?