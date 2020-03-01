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МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве
фото: pixabay.com

В ближайшие часы в Москве усилится ветер. Экстренное предупреждение об этом распространил столичный главк МЧС в воскресенье, 1 марта. Отмечается, что сильный ветер сохранится до 10:00 2 марта.

Столичные спасатели призывают жителей и гостей города к осторожности. В связи с непогодой, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от стихии под деревьями.

Парковать автомобили также стоит вдали от щитов и слабо укрепленных конструкций. Ранее Гидрометцентр объявил до вторника желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра.

А главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает жителей столицы в первую неделю весны. По словам метеоролога, в начале марта в Москву придет атлантическое тепло.

АС

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