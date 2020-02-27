МЧС предупредило о тумане в Москве и Подмосковье

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27 февраля 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Водителям столичного региона вновь напомнили об осторожности и соблюдении дистанции на дорогах. Об этом сообщается в четверг в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних опережений, обгонов и перестроений, а также включить противотуманные фары и фонари.

Пешеходам советуют прикреплять к одежде светоотражающие фликеры. Сильный туман ожидается до 10:00 28 февраля. Днем прогнозируется от двух до четырех градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки.

Напомним, ранее "Аргументы недели" писали, что летучие мыши могут проснуться раньше времени - в апреле или даже в марте. Причиной тому явилась аномально теплая погода. Об этом накануне сообщили в пресс-службе Мосприроды.