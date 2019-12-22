Специалист Росгидромета рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

//Метеоновости 13+

22 декабря 2019, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

На предстоящей неделе теплая погода в Москве и области сохранится. Об этом заявил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Самым теплым днем станет вторник.

"В субботу у нас немного похолодало, поднялось давление, было малооблачно. Теперь же снова идет теплый фронт, несет теплый воздух. Поэтому числа до 27 декабря (пятница) у нас будет тепло", - приводит его слова RT.

Однако, как отметил Цыганков, к концу недели ожидается рост атмосферного давления. За счет этого ночные и дневные температуры немного опустятся, а вскоре еще и с Урала должно "немного вытащить" холодный воздух.

"То есть, новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом", - заключил синоптик, немного обнадежив жителей и гостей Москвы и Московской области, предает портал.