Специалист Росгидромета рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

На предстоящей неделе теплая погода в Москве и области сохранится. Об этом заявил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Самым теплым днем станет вторник.
"В субботу у нас немного похолодало, поднялось давление, было малооблачно. Теперь же снова идет теплый фронт, несет теплый воздух. Поэтому числа до 27 декабря (пятница) у нас будет тепло", - приводит его слова RT.
Однако, как отметил Цыганков, к концу недели ожидается рост атмосферного давления. За счет этого ночные и дневные температуры немного опустятся, а вскоре еще и с Урала должно "немного вытащить" холодный воздух.
"То есть, новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным. Ожидается небольшой минус со снегом", - заключил синоптик, немного обнадежив жителей и гостей Москвы и Московской области, предает портал.