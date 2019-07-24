Синоптики предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили россиян о резкой смене погоды. Изменения коснутся почти всей европейской территории России. Причиной всему является холодный циклон из Арктики.

По данным специалистов, холодная тропосферная ложбина из Арктики в воскресенье, 28 июля, быстро распространится по всей европейской части России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.

На юге станет прохладней, а в средней полосе и на севере (от Кольского полуострова до Средней Волги) значения средней суточной температуры в начале следующей недели не дотянут до нормы 4-7 градусов.

От побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура упадет ниже нормы на 8-10 градусов. На Крайнем Севере и северо-востоке европейской части страны ожидаются дожди с мокрым снегом.