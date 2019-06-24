Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил сообщения о приходе "осенней погоды" в Москву. Ранее в центре погоды "Фобос" предупредили о похолодании до 13-15 градусов. В Москве ожидается "настоящая осень"

По словам Вильфанда, в июне в столичном регионе была невероятная жара. Именно поэтому грядущее понижение температуры воспринимается как похолодание. Об этом сегодня сообщается на сайте учреждения.

Как отметил синоптик, общий температурный фон на текущей неделе от привычного будет отличаться только на 2 градуса. К пятнице столбики термометров достигнут отметки в 17-22 градуса, в субботу - 16-21.

Ранее главный специалист "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жару сменят резкие похолодания и дожди с грозами: мощное ультраполярное вторжение, которое "ввергнет Московский регион в настоящую осень".