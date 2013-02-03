В Москве и области сохранится снежная ненастная погода

В Москве и области в течение ближайшей недели сохранится снежная ненастная погода, температура воздуха в столичном регионе будет колебаться в пределах от плюс 5 до минус 5 градусов, будет облачно и снежно.

В понедельник, 4-го февраля, температура воздуха в течение дня будет около нуля, утром во вторник столбики термометров опустятся до - 7 градусов.

Со среды и до воскресенья 10-го февраля в столице и области ожидается облачная погода, снегопады и температура воздуха около нуля.