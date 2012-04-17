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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

В Москве может быть побит температурный рекорд

17 апреля 2012, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

 

Температурный рекорд 90-летней давности - 1921 года - может быть побит во вторник в Москве, в столичном Гидрометеобюро, уточняют, что столбик термометра может "пробить" отметку в плюс 20.

Отметим, что в апреле 1921 года было отмечено значение температуры плюс 22 градусов.

 

ЕП

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