На Камчатку пришёл ураган с метелью с Тихого океана

На юг Камчатского полуострова в воскресенье орушился ураганный ветер. В Усть-Большерецком и Елизовском районах края в воскресенье и в ночь на понедельник он достигнет скорости 43 — 48 метров в секунду.

Ураган будет сопровождаться сильной метелью, передает ИТАР-ТАСС. Жителям полуострова рекомендовано воздержаться от пользования личным транспортом и не покидать пределы населенных пунктов, родителям советуют не выпускать детей на улицу, туристам и спортсменам необходимо ограничить выход в горы, на туристические маршруты и принять усиленные меры для обеспечения безопасности.

Существенных сбоев в работе наземного транспорта пока нет. Сейчас из-за сильной метели и ограниченной видимости закрыт проезд по автодороге, соединяющей поселок Октябрьский на западе Камчатки с районным центром Усть-Большерецк и остальной территорией края. Все остальные магистрали полуострова открыты для движения транспорта.

Аэропорт Петропавловск-Камчатский в городе Елизово открыт и готов к приему самолетов.

В камчатском Гидрометцентре пояснили, что следом за циклоном, подошедшим в субботу к югу Камчатки со стороны Охотского моря, в воскресенье на полуостров начал влиять мощный атмосферный вихрь из Тихого океана. На юго-западе края в поселке Озерновский уже зафиксированы порывы ветра до 38 метров в секунду.

В Петропавловске-Камчатском он достигает при порывах 21 метра в секунду. Улучшение ситуации пока не ожидается.

В горных районах края повышена лавинная опасность. По поступающей информации, до 3 апреля угрозу будут представлять склоны возвышенностей в Усть-Большерецком, Мильковском, Елизовском и Усть-Камчатском районах края, а также в черте города Петропавловска-Камчатского.