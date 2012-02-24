В московском регионе потеплеет до плюс двух градусов

В пятницу в Москве и области потеплеет до плюс двух градусов: течение дня столбики термометров в городе покажут минус один — плюс один градус, по области — от минус трех до плюс двух градусов.





В течение дня пройдет снег, ветер — южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Оттепель сохранится в столичном регионе и в предстоящие выходные дни.