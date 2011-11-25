Москву и область ожидает потепление

//Метеоновости

25 ноября 2011, 08:07 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В выходные дни Москву и Подмосковье заполнит теплый и сырой атлантический воздух, температура воздуха ожидается на 3-4 градуса выше нормы.

Днем в пятницу, 25 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки при температуре от -2 до +3 градусов. Западный ветер в порывах может усилиться до 12-15 м/с, сообщает сайт Метеоновости.

В субботу еще потеплеет: на 2-3 градуса, пройдут дожди, погода будет ненастная - облачная и ветреная. В воскресенье существенного улучшения погоды не ожидается: ночью немного подморозит, на дорогах снова гололедица, днем в Москве около 0.