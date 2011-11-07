В Москве во вторник-среду пойдет снег

В Москве, по прогнозам синоптиков, во вторник-среду пойдёт снег, в столичном Гидрометеобюро уточнили, что утром во вторник при переменной облачности осадков не ожидается, температура в столице - до минус 2 градусов, по области от плюс 1 до минус 4.

Во второй половине дня подойдет холодный фронт с северо-запада, погода установится облачная, с прояснениями, пройдет снег, на дорогах сохраняются условия для гололедицы, температура составит 1-3 градуса, ветер западный 5-10 м/с.

В среду, 9 ноября, будет облачно с прояснениями, временами пройдет снег. На дорогах гололедица, температура ночью около 0, днем до плюс 2 градусов, ветер северный и северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.