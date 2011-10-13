В Москве в четверг до плюс 9, а в пятницу пойдет снег

В Москве и столичном регионе в четверг будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Температура воздуха в столице не поднимется выше плюс 9 градусов, в Подмосковье - до 10 с плюсом.



Уже в ночь на пятницу в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, температура воздуха опустится и составит от 0 до 5 градусов тепла. Днем будет облачно, но все также будет идти снег с дождем. Температура в мегаполисе - плюс 3-5 градусов, а по области - до 7 градусов тепла, передает Росгидромет.