В Москве установлен новый рекорд по осадкам

Североатлантический циклон, подошедший к столичному региону в конце минувшей недели, вызвал в Московской области почти непрекращающиеся дожди, и, тем самым, обеспечил новый рекорд по осадкам.

В воскресенье, 11 сентября, по данным станции ВДНХ(ВВЦ), за сутки в Москве выпало 35 мм осадков (20 мм за ночь, 15 мм за день), сообщает в понедельник сайт Метеоновости.

Прежний рекорд для 11 сентября был зафиксирован в 1978 году (17,7 мм). Таким образом, при норме в 65 мм, в воскресенье в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. А в Дмитрове дождя в этот день выпало 59 мм - почти месячная норма.