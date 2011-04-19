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19 апреля 2011, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в ближайшие часы ожидается снег и штормовой ветер. В центре погоды «Фобос» сообщили, что снежные заряды будут кратковременные и продолжатся недолго. Синоптики прогнозируют, что порывы шквалистого ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

В минувший понедельник в Московский регион пришел холодный атмосферный фронт, который принес с собой штормовой ветер.

За прошедшие сутки в больницы были вынуждены обратиться 6 человек, пострадавших от поваленных ветром деревьев и остановок, и сорванных железных откосов. Жертвой стихии стал один человек - на строительм объекте упал кран, погиб крановщик.

Сегодня МЧС предупредило о сильном ветре в Подмосковье.