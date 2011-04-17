Шторм отрезал Сахалин от материка и оставил без электричества 10 тысяч человек

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17 апреля 2011, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

Циклон, пришедший на Сахалин в воскресенье утром, еще как минимум сутки будет бушевать над островом.

На юге острова дождем может выпасть до 30 мм осадков, на реках ожидаются резкие подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метра и выход воды на пойму.

Из-за шторма в Татарском проливе паромы переправы Ванино - Холмск пережидают непогоду на материковой стороне.

Из-за непогоды на вылет и прилет задержано более 10 рейсов. Среди них международный - по маршруту Южно-Сахалинск - Сеул - Южно-Сахалинск.

Циклон отключил 10 участков линий электропередачи, без света остались около 10 тысяч человек. Объекты жизнеобеспечения работают от резервных источников питания. Аварийно-восстановительные работы проводятся непрерывно, в них задействованы 22 бригады от ОАО "Сахалинэнерго" - 84 человека и 25 единиц техники.

Основная причина нарушений энергоснабжения заключается в перехлестах проводов, поэтому подключать линий будут поэтапно после улучшения погодных условий. Работы планируется завершить в течение дня.