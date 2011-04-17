Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

Шторм отрезал Сахалин от материка и оставил без электричества 10 тысяч человек

, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

Циклон, пришедший на Сахалин в воскресенье утром, еще как минимум сутки будет бушевать над островом.

На юге острова дождем может выпасть до 30 мм осадков, на реках ожидаются резкие подъемы уровня воды на 0,5-1,5 метра и выход воды на пойму.

Из-за шторма в Татарском проливе паромы переправы Ванино - Холмск пережидают непогоду на материковой стороне.

Из-за непогоды на вылет и прилет задержано более 10 рейсов. Среди них международный - по маршруту Южно-Сахалинск - Сеул - Южно-Сахалинск.

Циклон отключил 10 участков линий электропередачи, без света остались около 10 тысяч человек. Объекты жизнеобеспечения работают от резервных источников питания. Аварийно-восстановительные работы проводятся непрерывно, в них задействованы 22 бригады от ОАО "Сахалинэнерго" - 84 человека и 25 единиц техники.

Основная причина нарушений энергоснабжения заключается в перехлестах проводов, поэтому подключать линий будут поэтапно после улучшения погодных условий. Работы планируется завершить в течение дня.

ЕГ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан