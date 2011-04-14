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14 апреля 2011, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

На Камчатке началось мощное извержение вулкана Безымянный. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, отслеживать явление в полной мере мешает бушующий в регионе циклон. В четверг из кратера вулкана начались мощные выбросы газа и пепла. В районе вулкана отчетливо видны многочисленные вспышки-молнии, передает РИА «Новости». Рассмотреть их можно только на снимках, сделанных со спутника. Установленные в районе вулкана, сейсмостанции, регистрируют множественные локальные землетрясения и вулканическое дрожание. В окрестных поселках выпал сантиметровый слой пепла.