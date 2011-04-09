Сильный ветер нарушил работу аэропорта Сочи

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9 апреля 2011, 17:53 [ «Аргументы Недели. Сочи» ]

Аэропорты Сочи и Геленджика работают по фактической погоде. Работу аэропортов нарушает сильный ветер. Сочи не принимает самолеты с 16:00 по мск. Три самолета уже перенаправлены в Краснодар.



Это рейсы из Ташкента, Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющей компании кубанских аэропортов "Базел Аэро" Олеся Еремина. Также два самолета из Москвы не смогли приземлиться в аэропорту Геленджика. По словам Ереминой, в настоящее время пассажиров этих самолетов везут на автобусах из Краснодара в город-курорт, передает Интерфакс.