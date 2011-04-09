Аэропорт Домодедово объявляет о задержках рейсов из-за снегопада

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9 апреля 2011, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Аэропорт "Домодедово" в связи с плохими метеоусловиями в Московском регионе предупреждает пассажиров о непродолжительных задержках рейсов.



"Взлетно-посадочные полосы своевременно расчищаются, работает спецтехника", - отмечается в пресс-релизе Домодедово.

70 населенных пунктов Московской области с населением около трех тысяч человек остались без света в результате снегопада. Отключено энергоснабжение на 481 трансформаторных подстанций.



