Зима вернулась в Москву с аномально низким атмосферным давлением

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9 апреля 2011, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в субботу снова может быть установлен погодный рекорд: аномально низкое давление опустилось к шести часам утра до 717 миллиметров ртутного столба при норме в 747. И снова вернулась зима.

В Москве идет мокрый снег, который с перерывами будет идти до середины следующей недели. Температура воздуха около нуля. Днем к этому добавится порывистый ветер. Особенно осторожными надо быть автомобилистам - на дорогах плохая видимость и гололедица, передает телеканал "Россия-24".