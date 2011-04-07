Мощные вспышки на Солнце достигли Земли, возможна сильная геомагнитная буря

//Метеоновости

7 апреля 2011, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Мощные вспышки, произошедшие на Солнце, достигли Земли. В течение суток на планете будет наблюдаться сильная геомагнитная буря. Возможно серьезное воздействие на технику и здоровье людей. Индекс геомагнитных возмущений достиг "красной зоны", передает телеканал "Россия-24". Это говорит о серьезном воздействии на технику и здоровье людей - могут возникнуть перебои в радиосвязи, появляются помехи в системе навигации космических кораблей. Метеочувствительным людям, в свою очередь, надо быть особенно внимательными к своему здоровью.