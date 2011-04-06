Сегодня в Москве воздух прогреется до +12 градусов

//Метеоновости

6 апреля 2011, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня москвичи и гости столицы почувствуют в воздухе настоящую весну. Пусть будет сыро иногда дождливо, но на этом фоне температура воздуха достгнет +7, а местами и +12 градусов.

Кратковременный дождь может принести в столицу южный ветер, от 3-8 м/с. Атмосферное давление вернется к нормальным значением и сегодня составит 747 миллиметров ртутного столба. Впрочем метеозависимым людям все-таки надо быть сегодня внимательнее к своему здоровью.