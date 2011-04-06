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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Метеоновости

Сегодня в Москве воздух прогреется до +12 градусов

6 апреля 2011, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в Москве воздух прогреется до +12 градусов

Сегодня москвичи и гости столицы почувствуют в воздухе настоящую весну. Пусть будет сыро иногда дождливо, но на этом фоне температура воздуха достгнет +7, а местами и +12 градусов.

Кратковременный дождь может принести в столицу южный ветер, от 3-8 м/с. Атмосферное давление вернется к нормальным значением и сегодня составит 747 миллиметров ртутного столба. Впрочем метеозависимым людям все-таки надо быть сегодня внимательнее к своему здоровью.

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