В Москве ожидаются снег и дождь, температура воздуха составит +2...+4

В Москве и Подмосковье в среду днем ожидается сырая погода с осадками в виде дождя и снега. По данным Гидрометеобюро, в столице будет облачно, температура воздуха составит +2...+4. В Подмосковье воздух прогреется от 0 до +5 градусов. В течение дня ожидаются порывы западного ветра до 15 метров в секунду, передает "Интерфакс". Атмосферное давление понизится до 739 мм ртутного столба.