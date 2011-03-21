Снегопад, накрывший Москву, синоптики называют ливневой крупой

На Москву в понедельник обрушился необычный снег: небольшие твердые снежные шарики падали на город вместо пушистых снежинок.

Такое редкое природное явление – специалисты называют его ливневая крупа - не несет опасности, как ледяной дождь, обрушившийся на Москву в конце декабря прошлого года, успокоили Интерфакс в Гидрометеобюро Москвы и Московской области

Сотрудник Гидрометео уточнил, что снежинки ливневой крупы – как конфеты с жидкой начинкой: сверху твердые, а внутри мягкие. Они образуются в результате того, что над поверхностью земли плюсовые температуры, а у поверхности - отрицательные.