Синоптики: В Москве может выпасть треть месячной нормы осадков (ВИДЕО)

По прогнозам синоптиков, в результате снегопада, начавшегося утром в четверг, 8 декабря, в Москве, за ближайшие сутки может выпасть треть месячной нормы осадков.

Синоптики отмечают, что в первой половине дня снегопад местами будет сильным, ожидаются гололедица, а во второй половине дня мокрый снег местами начнет чередоваться с дождем.

"Аргументы.ру" сообщали, что на Московский регион надвигается циклон "Моника", который принесет с собой осадки. Будет облачно, сохранятся условия для гололедицы.

Напомним, температура воздуха 8 декабря в Москве -1+1 градусов, по области -4+1 градусов.