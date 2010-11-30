Московский регион готовится к приходу с Балканского полуострова циклона по имени "Дженна", который принесет обильный снегопад, усиление ветра до 15 м в секунду и мороз до -23 градусов.

В столичной мэрии заверили, что коммунальные службы столицы готовы к встрече со снежной стихией и подойдут к "борьбе" с "Дженной" во все оружии. На борьбу со снегопадом готовы выйти 9 тысяч единиц спецтехники и при необходимости ее количество может быть увеличено до 15 тысяч. Также сформированы несколько тысяч бригад дворников.