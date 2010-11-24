В Москве и Подмосковье порывистый ветер, ожидается мокрый снег с дождем

В среду, 24 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег с дождем, воздух прогреется до +6 градусов, будет облачно, ветер юго-восточный 5-10 м/с местами с порывами до 12-17 м/с.

По данным Росгидромета, днем в Москве столбики термометров поднимутся до +2+4 градусов, в Подмосковье - до +1+6 градусов .

В четверг, 25 ноября, ночью будет облачно, осадки, местами сильные в виде мокрого снега и дождя. Днем будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью и днем температура воздуха в Москве составит от +1 до +3 градусов, по области - от -2 до +3 градусов. Уже к вечеру в Москве подморозит до -3 градусов, в Подмосковье - до -5. Ветер западной четверти 5-10 м/с местами с порывами до 12-17 м/с. На дорогах сильная гололедица, передает ИТАР-ТАСС.