Прохладно и дождливо будет в четверг в Москве и Подмосковье

Прохладно и дождливо будет в четверг, 21 октября в Москве и Подмосковье. Синоптики рекомендуют не забывать дома зонты - в столичном регионе будут дожди, по области - местами сильные.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в Росгидромете, в четверг в Москве и окрестностях будет облачно, температура воздуха в Мегаполисе составит от +3 до +5 градусов, по области будет от +2 до +7 градусов. Сила южного и юго-восточного ветра составит 5-10 м/с, его порывы могут достигать 12-17 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, осадки уже небольшие, под утро и днем в пятницу столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов в Москве, и до +2+7 градусов по области, ожидаются небольшие осадки, по-прежнему будет ветрено.

В четверг по народному календарю Трифон и Пелагея - «с Трифона - Пелагеи - все холоднее, Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет».