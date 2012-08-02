«Наши ВДВ готовы противостоять любой угрозе!»

Сегодня в нашей стране празднуется День Воздушно-десантных войск. Хотя и ожидается, что его будут отмечать около 1,5 млн. десантников различных поколений, но он уже давно стал всенародным. Ведь его только официально отмечают в 20 городах России. А неофициально десантники соберутся и в странах бывшего СССР, и в более дальнем зарубежье… Наверное, именно ВДВ сейчас ассоциируется у народа с той сильной армией, которая была у нас во времена СССР. Специально для «АН» на вопрос «Способна ли сегодня наша армия защитить и страну, и себя?» отвечают…

Михаил Маргелов, представитель администрации Псковской области в Совете федерации РФ, председатель комитета Совета федерации по международным делам, кандидат политических наук, член партии «Единая Россия»:

«Здесь служат мотивированные молодые ребята»

- В День ВДВ я нахожусь неподалеку от города Пскова. То, что я вижу здесь, в 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии, бесспорно, говорит о том, что наши Воздушно-десантные войска готовы противостоять любой угрозе! Эти войска как были, так и остаются личным резервом Верховного главнокомандующего и, наверное, самыми боеспособными частями нашей армии. Здесь служат мотивированные молодые ребята, которые прекрасно знают, зачем они взяли в руки автомат. У них самая современная военная техника, ведь наша страна не скупится на оснащениие ВДВ, - и это, конечно, здорово! Так что у меня очень оптимистические ощущения и от этого праздника, и от того, что я вижу здесь.

Поскольку Воздушно-десантные войска – элита российской армии, то это праздник не только тех, кто служит сегодня, но и тех, кто служил. День ВДВ – это и праздник наших ветеранов, которых у нас огромное количество. Понятие «десантное братство» охватывает не только бывший Советский Союз, но и страны бывшего Варшавского договора. От моих друзей, скажем, из Болгарии я знаю, что все, кто «прыгал с парашютом», празднуют этот праздник не только в России, но и в бывших странах социалистического содружества. Я помню, что Первая армия Войска польского формировалась именно в Рязани на той базе, где впоследствии и было создано Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Также напомню, что по распоряжению маршала Тухачевского в конце 30-х годов прошлого века именно советские инструкторы создавали части французских парашютистов. То есть, наша десантная культура – это основа десантной культуры и практики на всем европейском континенте.

Конечно, мне сложно судить о состоянии всей нашей армии, и я могу лишь говорить, о том, что вижу здесь, в Пскове. Так вот эта десантно-штурмовая дивизия, на мой взгляд, и является той моделью, которая может и должна являться основой для модернизации любых вооруженных сил. Не так давно я возил в эту дивизию делегацию эстонских парламентариев. Здесь специально не готовились к этому, и не было никакой показухи. Мы заходили в казармы, столовую, в парк техники в то время, когда шла обычная, будничная боевая учеба. Скажу честно, мне абсолютно не было стыдно, потому что это воинская часть, как минимум, европейского класса: современная, мотивированная, прекрасно вооруженная и оснащенная. И очень важно то, что ребята, которые здесь служат, прекрасно знают, зачем они, собственно, делают это.

Эдуард Воробьев, бывший первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ (1994-1995) депутат Госдумы второго и третьего созывов (бывший зампред комитета Госдумы по обороне), генерал-полковник запаса:

«Жизнь человека у нас никогда не являлась ценностью»

- Когда я был в Думе, то все мои попытки провести закон о безопасности военной службы закончились ничем. А ведь мы трактовали понятие «безопасность» очень широко, начиная с конструкции боевой техники и заканчивая соблюдением своих обязанностей должностным лицом. Скажем, руководитель стрельбы перед ее началом обязан проинструктировать и выставить оцепление, а если дело происходит ночью, то еще и установить указатели перед неровностями. Но однажды такой руководитель не сделал этого, и БМП опрокинулась в яму, а весь экипаж захлебнулся. Я тогда был командующим группой войск, и все мои попытки привлечь этого руководителя так и не увенчались успехом.

У нас в армии, как и вообще в стране, жизнь человека никогда не являлась ценностью, а если она не защищает своих солдат, то разве в состоянии защитить себя? Все достижения Петра I построены на костях людей, но этого никто не помнит. Во время Великой Отечественной войны тоже: «Мы за ценой не постоим», то есть люди, как пушечное мясо. Это продолжается и в мирное время.

Владимир Войнович, писатель:

«Наш солдат съел краюху хлеба с кашей – и доволен…»

- Армия сама должна защищать и себя, и государство, а если она будет защищать только себя, то, наверное, нас защищать будет уже некому. А если кто и должен защищать нашу армию, так это политики. То есть они вообще должны защищать свою страну, а следовательно и армию, применяя какие-то политические меры. Я имею в виду, что государство, можно защитить не только военными, но и политическими способами. К сожалению, армия беспомощна против террора, и с этим должна справляться милиция. Правда, и она в этом отношении тоже не всегда оказывается на высоте.

Не думаю, что в нашей армии до сих пор остался боевой победный дух. В ней процветает коррупция, а понятия об офицерской чести стали более чем расплывчаты. Ведь раньше как было: если человек военный, то у него особое представление и о воинской чести, и о защите мундира, а теперь это далеко не так. В армии США для простого солдата и горячий шоколад, и апельсиновый сок и т.п., а наш более неприхотлив: съел краюху хлеба с кашей – и доволен...