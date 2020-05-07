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Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус

, 13:28 [ «Аргументы Недели», ]

Смехотерапия: популярные мемы про коронавирус
Pixabay

"Аргументы недели" продолжают делиться с читателями самыми смешными мемами про коронавирус. Предыдущую часть можно найти по ссылке.

 

В мире

МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек объяснил, что мешает наладить отношения между Москвой и Прагой. Известно, что МИД направил в Россию ноту с предложением начать консультации по разрешению спора на фоне сноса памятника маршалу Ивану Коневу.

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